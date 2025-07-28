بـ 44 مليون جنيه إسترليني.. النصر السعودي يضم جواو فيليكس لمدة موسمين

أكد تقرير صحفي، أن نادي النصر السعودي، حسم التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس لاعب نادي تشيلسي.

وحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن جواو فيليكس وصل إلى معكسر النصر في النمسا مساء أمس الأحد، لتوقيع عقود انضمامه إلى العالمي لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

وأضافت أن بنفيكا البرتغالي حاول استعاده فيليكس، الذي لعب له على صعيدي الفئات السنية والفريق الأول حتى صيف 2019.

راتب فيليكس



وتابعت أن النصر عرض على فيليكس راتباً قدره 44 مليون جنيه إسترليني مقابل 25 مليون يورو من بنفيكا مع 15 مليون يورو في صورة إضافات.



يذكر أن نادي النصر السعودي نجح مؤخرًا في تجديد عقد نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2027.

وتعاقد النادي السعودي مع البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال السابق، لقيادة الفريق لمدة موسم واحد.