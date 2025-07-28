يورتشيتش يعترض على موعد لقاء بيراميدز ووادي دجلة بسبب حرارة الطقس

أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز بطل أفريقيا، غضبه الشديد من قرار رابطة الأندية المحترفة بتحديد موعد مباراة فريقه أمام وادي دجلة في افتتاح الدوري الممتاز، في تمام الخامسة عصرًا.

وأعرب يورتشيتش عن استغرابه من إقامة اللقاء في هذا التوقيت، رغم علم الجميع بأن درجات الحرارة في مصر تتجاوز حاليًا 45 درجة مئوية، ما يشكّل خطرًا كبيرًا على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية.

وطالب المدير الفني بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزير الرياضة، لإعادة النظر في توقيت المباراة وكافة اللقاءات المقررة في هذه الأجواء، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالمنافسة داخل الملعب، بل بسلامة اللاعبين وكل عناصر اللعبة.