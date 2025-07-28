البطلة كيلي تقود إنجلترا للثأر من إسبانيا وتحتفظ بلقب كأس أوروبا للسيدات

نجحت إنجلترا في الاحتفاظ بلقب كأس أوروبا للسيدات، بعدما تفوقت على إسبانيا بركلات الترجيح (3-1) في النهائي الذي جمعهما على ملعب "سانت جايكوب-بارك" بمدينة بازل السويسرية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدّمت إسبانيا أولًا عبر ماريونا كالدينتي بضربة رأس بعد عرضية متقنة من أونا باتليه، لكن الرد الإنجليزي جاء في الدقيقة 57 بهدف رأسي من أليسيا روسو إثر تمريرة دقيقة من كلويه كيلي.

ورغم المحاولات المتبادلة، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين للمرة الثالثة تواليًا لإنجلترا، بعد مواجهتي السويد في ربع النهائي (2-2 ثم فوز بركلات الترجيح)، وإيطاليا في نصف النهائي (2-1 بعد التمديد).

وفي ركلات الترجيح، تألقت الحارسة ماري إيربس، بينما تولت كلويه كيلي تنفيذ الركلة الحاسمة التي منحت "اللبؤات" اللقب الأوروبي الثاني على التوالي.

في المقابل، أهدرت ثلاث لاعبات من إسبانيا، من بينهن أيتانا بونماتي، المتوجة بالكرة الذهبية.

وبهذا الفوز، ثأرت إنجلترا من خسارتها أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2023 في سيدني، وحرمت "لا روخا" من تحقيق أول لقب قاري في تاريخها.