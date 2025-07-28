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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

طرح  الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي: “لاعب تتوقع تالقة من صفقات الزمالك الجديدة”.

علي الجانب الاخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، على أحد ملاعب النادي، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الأحد، عقب ختام المعسكر المغلق الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويواصل الفريق استعداداته تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ضمن برنامج التحضير لانطلاق الموسم الكروي الجديد، والذي يشمل مباريات الدوري والبطولات المحلية والقارية.

وخاض الزمالك خلال معسكر العاصمة الإدارية ثلاث مباريات ودية، بدأها بالفوز على فريق رع بهدف دون رد، ثم انتصر على الشمس في مباراة مثيرة بنتيجة 5-4، قبل أن يختتم ودياته بالخسارة أمام وادي دجلة بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني خلال التدريبات المقبلة على رفع معدلات اللياقة البدنية، ومعالجة بعض الجوانب التكتيكية التي ظهرت خلال المعسكر، استعدادًا لخوض المباريات الرسمية في الموسم الجديد.

الزمالك صفقات الزمالك مهيب عبد الهادي تصريحات مهيب

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