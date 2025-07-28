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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بداية أغسطس.. خالد الغندور يعلن عن مفاجأة في الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن صفقة الزمالك الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور:"قبل ايام من قفل باب القيد و مع بداية شهر ٨ جون ادوارد سيعلن عن صفقة  لمهاجم  جناح اجنبي".

وكشف محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، عن مفاجآت بشأن "أوضة لبس" الفريق الأول لكرة القدم بالقعلة البيضاء، وتسريب الأخبار الخاصة بالفريق.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية : "جون إدوارد، جاي وعارف مين أسباب المشاكل في نادي الزمالك، عشان كدة استبعدهم".

وأضاف: "عامل غرفة الملابس، مش في دماغ أي حد، ولكن جون إدوارد، كان عنده معلومات، عشان كده استبعدهم، ومن يسرب الأخبار أكيد له مصلحة مع اللي بيسربله وفي علاقة شغل بينهم".

وتابع: "أنا كنت عارف مين اللي بيسرب الأخبار من جوه أوضة اللبس، وممكن لاعب عايز ينتقم من حد عشان مبيلعبش فبيسرب أخبار".

وختم: "أنا كنت عارف مين بيسرب الأخبار ومقدرش أقول مش لإني خايف ولكن عشان مهدش الكيان".

الزمالك الاهلي الغندور

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