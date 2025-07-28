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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الدوري

ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن توقعات الموسم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد :"ماتوقعاتك لبطل الدوري في الموسم الجديد بعد إجراء القرعة؟ ".


وكان قد أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، انه لن يتم تأجيل اي مباراة في الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا تأجيلات في دوري الموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز بأي حال من الأحوال.

وأضاف: لا أعتقد إن مباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك من بطولة الدوري الممتاز ستكون بالسعة الكاملة

وتابع: "لا خلافات بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية  دول "حبايب"

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة من أهم الشخصيات الرياضية في العالم و مصر دولة قوية جدًا على صعيد الأمن.. ونستطيع أن نلعب كل المباريات بالسعة الكاملة.

ابراهيم عبد الجواد الاهلي الزمالك

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