هو الضحية دايما .. تصريح مثير من شوبير بسبب فريق شهير

علق الإعلامي أحمد شوبير علي عدم انضمام اي لاعب للإسماعيلي عبر تصىريحات إذاعية صباح اليوم.

وقال شوبير:''الدوري على الأبواب وحتى الآن الإسماعيلي لم يضم أي لاعب! .. تعبت من الكلام والضحية دايمًا الجماهير''.

وكان قد أكد أيمن رجب لاعب الإسماعيلي الأسبق، إن ناديه لم يمر من قبل بفكرة التعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة بسبب عدم الالتزام بالمستحقات.

وأضاف رجب، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه من بين حلول أزمة الإسماعيلي استقدام لاعبين من أندية مغمورة أو الاتجاه للاستثمار.

وأشار إلى أن الإسماعيلي تعرض للانكسار فنيًا خلال السنوات الست الأخيرة، بينما جمهور الدراويش دائمًا ما يحب الكرة الممتعة.

واختتم أيمن رجب تصريحاته، قائلًا: «الإسماعيلي يحتاج سيدة تجيد تدبير شؤونها في الظروف الصعبة، والأزمة أن كل يوم يمر على الإسماعيلي دون الخروج من مشكلاته يعقد الأمور أكثر».