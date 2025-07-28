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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهم طفل.. إصابة 8 أشخاص في هجوم روسي على كييف

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت "العربية" بإصابة 8 أشخاص على الأقل من بينهم طفل في الثالثة من عمره في هجوم روسي على كييف، حسب ما أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية، اليوم الاثنين.


ودوت صفارات الإنذار في العاصمة ومعظم أنحاء أوكرانيا لعدة ساعات طوال الليل للتحذير من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

و صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 مسيرات أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء مقاطعات روستوف وأوريول وكالوغا وبريانسك.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية دمرت أنظمة الدفاع الجوي 7 طائرات مسيرة أوكرانية، 4 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات أوريول وكالوغا وبريانسك".


وذكر تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تليجرام إن أربعة من المصابين في الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل نقلوا إلى المستشفى وإن أحدهم حالته خطيرة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن جميع المصابين من سكان مبنى متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي بالمدينة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وأضاف في منشور على تليجرام "تسببت موجة الانفجار في إلحاق أضرار بالنوافذ من الطابق السادس إلى الحادي عشر من المبنى".

هجوم روسي صفارات الإنذار الطائرات المسيرة وزارة الدفاع الروسية كييف

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