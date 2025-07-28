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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شركة سيارات ألمانية كبرى تسجل خسائر فادحة بسبب ترامب

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

أعلنت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، كاشفة عن ضغوط مالية حادة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وبينما واصلت الشركة بيع ملايين المركبات وتحقيق إيرادات ضخمة، فإن تأثير السياسة التجارية الجديدة كان له وقع قاس على أرباحها وتدفقاتها النقدية.

1.5 مليار دولار خسائر بسبب رسوم ترامب الجمركية

وفقًا لتقرير الشركة، بلغت الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة 1.5 مليار دولار، متجاوزةً خسائر شركة جنرال موتورز البالغة 1.1 مليار دولار لنفس الفترة. 

هذا العبء المالي الثقيل كان له تأثير مباشر على هوامش الربح ومستوى التدفقات النقدية لدى فولكس فاجن.

أرقام الأداء: انخفاض في الأرباح رغم المبيعات القوية

  • عدد السيارات المسلمة: 2,272,000 سيارة
  • الإيرادات: 94.8 مليار دولار (بانخفاض 3% مقارنة بالعام الماضي)
  • الأرباح قبل الضرائب: 3.9 مليار دولار (بانخفاض 32.9%)
  • الأرباح بعد الضرائب: 2.7 مليار دولار (بانخفاض 36.3%)

تشير هذه الأرقام إلى أن فولكس فاجن نجحت في الحفاظ على حجم مبيعاتها بشكل كبير، ولكن الأرباح تراجعت بسبب التكاليف الإضافية المفروضة على عملياتها العالمية، خصوصًا في السوق الأمريكية.

استثمارات إضافية وتكاليف إعادة هيكلة

أوضحت الشركة أن صافي التدفقات النقدية تأثر سلبًا بسبب:

  • شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان بقيمة مليار دولار
  • الرسوم الجمركية الباهظة
  • إجراءات إعادة الهيكلة ضمن استراتيجيات التكيف مع التحولات في السوق

على الرغم من تراجع الأداء في أمريكا الشمالية والصين، سجلت فولكس فاجن نموًا ملحوظًا في أوروبا وأمريكا الجنوبية. 

كما أشارت إلى وجود طلب قوي على طرازات بارزة من شركاتها الفرعية، مثل: أودي Q6 e-tronك، كوبرا تيرامارب، بورشه 911، سكودا إلروك، وفولكس فاجن ID.7 تورير. 

بسبب الضغوط الاقتصادية، خفضت الشركة توقعاتها لعام 2025:

  • عائد التشغيل على المبيعات تم تعديله من 5.5-6.5% إلى 4-5%
  • تدفق نقدي صافٍ من قطاع السيارات: انخفضت التقديرات من 2.3-5.9 مليار دولار إلى 1.2-3.5 مليار دولار

لا تتوقع فولكس فاجن أي تخفيف فوري في الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تبلغ حاليًا 27.5%، وتفترض أنها ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2025. 

ومع ذلك، أبدت الشركة أملها في أن تؤدي المفاوضات التجارية إلى خفض الرسوم إلى 10% في المستقبل. 

تكشف نتائج فولكس فاجن عن واقع جديد تواجهه شركات صناعة السيارات الكبرى، حيث لم تعد جودة المنتج وقوة العلامة وحدهما كافيتين لحماية الأرباح، بل أصبحت السياسات التجارية والقرارات الجيوسياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الشركات العالمية. 

ومع استمرار حالة عدم اليقين، تظل أعين المستثمرين معلقة على الخطوة التالية لفولكس فاجن في مواجهة هذه التحديات.

فولكس فاجن ترامب الرسوم الجمركية رسوم ترامب الجمركية

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