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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انخفاض أسعار سيارات مرسيدس الكهربائية عالميًا

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

في تحول لافت في استراتيجيتها الخاصة بالسيارات الكهربائية، بدأت مرسيدس-بنز بإجراء مراجعة جذرية لطرازاتها الكهربائية بعد استقبال فاتر من العملاء، خصوصًا فيما يتعلق بتصميم سيارات EQ الانسيابي والمقاوم للرياح، والذي فشل في جذب المشترين على الرغم من التكنولوجيا المتقدمة.

بداية التحول: مرسيدس CLA كهربائية بتصميم مألوف

تعد سيارة مرسيدس CLA الكهربائية الجديدة أولى خطوات مرسيدس نحو نهج أكثر توازنًا في التصميم، إذ تشترك السيارة في الهيكل والأساسات مع نسخة البنزين، في خطوة تعكس محاولة واضحة للابتعاد عن الطابع "المستقبلي المبالغ فيه" لطرازات EQ السابقة. 

تطرح هذه السيارة للبيع في أوروبا حاليًا، ومن المتوقع أن تدخل إلى السوق الأمريكية قريبًا.

تسريبات تكشف عن تخفيضات كبيرة لأسعار 2026

انتشرت على منصة TikTok (قبل حذف الفيديو) معلومات عن تخفيضات كبيرة في أسعار طرازات مرسيدس الكهربائية لعام 2026، كشف عنها موظف في إحدى الوكالات. 

وقد أكد متحدث باسم الشركة صحة هذه الأسعار الجديدة، مع استثناء طراز EQB، الذي يعتمد في أساسه على سيارة GLB العاملة بالبنزين.

توقف إنتاج EQE وEQS في أمريكا

رغم التخفيضات، أعلنت مرسيدس رسميًا أنها ستوقف إنتاج سيارات EQE وEQS في الولايات المتحدة بدءًا من 1 سبتمبر 2025، دون تحديد موعد لاستئناف الإنتاج أو تأكيد ما إذا كان سيستأنف أصلًا. 

وتصنع هذه الطرازات حاليًا في مصنع مرسيدس في توسكالوسا، ألاباما.

يتزامن هذا التحول مع انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية في 30 سبتمبر، بالإضافة إلى إلغاء الحكومة الأمريكية لمعايير استهلاك الوقود المعروفة باسم CAFE. 

ما يضع علامات استفهام حول جدوى الاستثمار في السيارات الكهربائية الفاخرة من قبل المستهلك الأمريكي العادي.

رغم الخصومات التي قد تصل إلى 10,000 دولار أو أكثر من سعر التجزئة المقترح، إلا أن انخفاض قيمة سيارات EQ المستعملة بات واضحًا بشكل مقلق.

على سبيل المثال، من الممكن العثور على سيارات EQS سيدان مستعملة بأقل من 40,000 دولار، أي أقل بكثير من سعرها الأصلي. 

هذا يجعل من السيارات الكهربائية الفاخرة صفقة محفوفة بالمخاطر للمشترين من ناحية الاحتفاظ بالقيمة.

لا تزال هناك كميات كبيرة من طرازات EQ لعام 2025 غير مباعة لدى الوكلاء، وهو ما يُنذر بخسائر مالية محتملة، حيث يرجح أن يقوم الوكلاء بخفض الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة للتخلص من المخزون قبل وصول الجيل الجديد أو توقف الإنتاج بالكامل.

على الرغم من هذا التراجع، لم تتخل مرسيدس عن طموحاتها الكهربائية. 

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