صفقة قوية جدا.. محلل رياضي يشيد بانضمام أرنولد لـ ريال مدريد

أشاد المحلل الرياضي، أحمد عبدالباسط بنجاح ريال مدريد في ضم الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، ضمن صفقاته الجديدة

وكتب عبدالباسط عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "صفقة قوية جدا لريال مدريد وهي التعاقد مع ارنولد ظهير مميز جدا سريع، كمان يحل مشاكل أي فريق، إضافة هجومية كبيرة لريال مدريد".

رئيس ريال مدريد يرحب بـ«أرنولد»

ورحَّب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بالظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، بعد توقيع عقود انضمامه للنادي الملكي قادمًا من ليفربول، في صفقة مجانية.

وقال بيريز خلال المؤتمر الصحفي لتقديم أرنولد لاعبًا في ريال مدريد: “عزيزي أرنولد، مساء الخير ومرحبًا بك في مدينة ريال مدريد. نستقبل لاعبًا فاز بكل شيء، ويُعد من أفضل المدافعين في العالم. لقد وصل إلى مدريد بعد أن أصبح أسطورة في ليفربول، ويريد مواصلة مسيرته هنا”.

وأضاف: “أود أن أعرب عن امتناننا، فنحن نُدرك ما يعنيه لك اللعب لريال مدريد، ولن ننسى ذلك أبدًا. أنت قادم من ليفربول، النادي الذي نحترمه ونحبه. لقد فزت بتسعة ألقاب في أنفيلد، وشاركت في 354 مباراة، وهو إنجاز كبير”.

وتابع: "يجب أن تفخر بكل ما حققته، سواءً في ليفربول أو مع منتخب إنجلترا. لقد كانت عائلتك معك في كل هذه المراحل من حياتك، ونحن نعلم مدى أهميتهم بالنسبة لك. إنهم يمثلون عملك الدؤوب وجهدك، وهم هنا اليوم لدعمك في أحد أهم أيام حياتك.

أنت الآن جزء من ريال مدريد، النادي الأكثر شعبية ونجاحًا في العالم، والحائز على 15 لقبًا أوروبيًا".

وأشار بيريز قائلًا: “موهبتك وقدرتك على التضحية تقنعنا بأنك ستحقق ما تصبو إليه هنا. ملعب سانتياجو برنابيو في انتظارك؛ ستعيش لحظات فريدة ستقع في غرام سحرها. في مدريد ستجد عائلة رائعة، وصديقًا عزيزًا لك هناك: بيلينجهام. بالإضافة إلى كونهم لاعبين رائعين، فهم جميعًا مشجعون حقيقيون لريال مدريد. ستفهم قريبًا ما يعنيه الانتماء لهذا النادي”.

واختتم: “تحدينا القادم هو كأس العالم للأندية، وسترى ما يمثله ريال مدريد لملايين مشجعيه حول العالم. قوة الجماهير تدعم هذه الأسطورة، واليوم ينضم إلينا أحد أعظم الشخصيات في عالم كرة القدم. شكرًا لك يا ألكسندر على قدومك إلى منزلك الجديد”.