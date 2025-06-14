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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ائتلاف الجاليات المصرية فى أوروبا يدعم قرارات الدولة المصرية

السيسي
السيسي
سعيد العربي

أعلن ائتلاف الجاليات المصرية فى أوروبا برئاسة
د. هشام فريد الأمين العام تأييد ومساندة الائتلاف للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى إتخاذ كافة القرارات والإجراءات للحفاظ على سيادة الدولة المصرية على أراضيها،. وإتخاذ كافة التدابير الأمنية لحمايه الأمن القومى المصرى. 

كما ان الائتلاف يؤيد كل القرارات والإجراءات التى من شأنها تنظيم دخول الأجانب والسياح الى مصر وعدم مخالفه أسباب الزياره والموافقه الممنوحه سابقا لدخول البلاد ،

وأضاف د. هشام ان ائتلاف الجاليات المصرية فى أوروبا يؤيد كافة الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية بشأن منع دخول أفراد ما يسمى "قافله الصمود" ومحاولتهم دخول البلاد وتعريض انفسهم والمواطنين المصريين والأجانب فى مصر  إلى مخاطر لا يحمد عقباها 
وقال أنه يجب على الأجانب مراعاه كل القوانين الدولية والألتزام بها واحترام شروط منح تأشيره الدخول لمصر وعدم مخالفتها أسوه بكل بلاد أوروبا وأميركا والعالم     

وأشار الأمين العام للائتلاف على أن لا أحد يزايد على المواقف المصرية من القضيه الفلسطينية وان مصر هى من أول الدول التى قدمت اكثر من ١٠٠ الف شهيد على مدى اكثر من ٧٥ عام وتقدم كل الدعم السياسى دائما لمسانده دوله فلسطين وخاصة الفترة الأخيرة للحفاظ على قطاع غزة والقضية الفلسطينية وحمايتها من الفناء. 

وأكد على وقوف ائتلاف الجاليات المصرية فى أوروبا خلف القيادة السياسية الرشيدة والجيش والشرطة وتقديم  كل الدعم والتأييد لمصر والمصريين. 

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