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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| أحمد موسي: كل التحية لأي مواطن يصور عربية ماشية عكسي.. عمرو أديب: الداخلية أوقفت 48 سائق نقل يتعاطون المخدرات.. إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان

احمد موسي
احمد موسي
علي مكي

تناولت برامج التوك شو، عددا من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

أحمد موسى: الداخلية تظبط أكثر من 73 الف مخالفة خلال 24 ساعة على الطرق.. فيديو


وجه الإعلامى أحمد موسى التحية لكل مواطن يقوم بتصوير أى مخالفة على أى طريق وإرسهالها للجهات المعنية مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار فى الساعات الماضية لضبط كل المخالفات فى كافة الطرق .

أستاذ طرق لأحمد موسى: 130 ألف سيارة نقل تسير على الطريق الإقليمى يوميا .. فيديو

قال الدكتور حسن مهدى أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن الطريق الاقليمى سليم هندسيا وفنيا ولكن هناك بعض المنطاق تعرضت للتشوهات بسبب إنشاء الطرق على تربة طينية وتحتاج للصيانة .

إعلان البدائل خلال 48 ساعة .. حسن مهدى : الغلق لجزء من الطريق الإقليمي بداية من يوم الثلاثاء المقبل وسيكون كلي وجزئي ولمدة أسبوع

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وأوضح حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه سيكون هناك دوريات مرور مكثفة لوزارة الداخلية في التحويلات المرورية والإكثار من اللافتات التحذيرية والإرشادية

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة بها نازحين غرب غزة .. واتهامات بارتكاب جريمة حرب

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية مفاجئة، فجر اليوم، على مدرسة أبو عاصي في حي الشمال بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والتي كانت تستخدم كمركز لإيواء مئات النازحين الهاربين من العمليات البرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

أحمد موسى للفلسطينيين: ياسر أبو شباب عميل للموساد ووديع الجعبري تواصل مع نتنياهو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام الأمريكي نوه عن وجود 3 دول مستعدة لاستقبال الفلسطينين بأية أعداد، عبر شركة تقدم أموالا هائلة للفلسطينيين

أحمد موسي : كل التحية لأي مواطن يصور عربية ماشية عكسي ..فيديو

وجه الإعلامى أحمد موسى التحية لكل مواطن يقوم بتصوير أى مخالفة على أى طريق وإرسهالها للجهات المعنية مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار فى الساعات الماضية لضبط كل المخالفات فى كافة الطرق .

بعد توجيهات الرئيس السيسي .. تفاصيل عمل اللجنة المشكلة لدراسة الطريق الإقليمي |فيديو

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تفاصيل أول يوم عمل لللجنة المشكلة لدراسة الطريق الإقليمي بعد توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إجراءات غلق أجزاء من الطريق الإقليمي بعد زيادة الحوادث عليه خلال الأيام الماضية.

أحمد موسى يكشف تفاصيل لقاء كامل الوزير بالخبراء لتطوير الطريق الإقليمي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تمكنت من تحديد سائق سيارة نقل وإلقاء القبض عليه؛ بسبب السير عكس الاتجاه أعلى كوبري جمجرة في بنها، وكذلك ضبط سائقي 3 سيارات نقل ثقيل؛ للقيادة برعونة على طريق أكتوبر بسرعة زائدة

عمرو أديب: الداخلية أوقفت 355 سائق نقل على الطريق الإقليمي 48 منهم يتعاطون المخدرات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحوادث التي تقع على الطرق ستجعل وزارة الداخلية تعمل بكل جد، مشيرا إلى أن الداخلية قررت تعمل كشف مخدرات على السائقين على الطريق الإقليمي

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

دخل الفنان إدوارد، نوبة بكاء هستيري، بعدما روى تفاصيل إصابته بمرض السرطان وخضوعه لعملية استئصال الكلية اليمنى، مؤكدًا أن ما مر به خلال الأشهر الماضية كان الأصعب في حياته، وأنه تجاوز هذه الصعاب.

احمد موسي عمرو اديب طريق الموت

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