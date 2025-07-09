الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وكان فريق الزمالك بدأ فترة الإعداد منذ يوم الأحد الماضي، ويخوض الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، لحين الانتظام في معسكره المغلق.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد