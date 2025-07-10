زودها في الفطار .. فاكهة غير متوقعة تمد الجسم بـ 5 فوائد

"الفطور أهم وجبة في اليوم" ويجب أن يكون وجبة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، تُهيئك ليوم صحي، بل وحياة صحية أيضًا، والكيوي هو نجم النظام الغذائي رغم تجاهل الكثير تناوله.

فوائد الكيوي على الفطار

إذًا، لماذا يجب أن يكون الكيوي وجبة فطور أساسية؟ كشف الدكتور بهوميش تياجي، استشاري الطب العام وطبيب في شارداكير، مدينة الصحة، نويدا، وشاركنا الفوائد الصحية التي تجعل هذه الفاكهة لا غنى عنها في وجبة فطوركم وفقا لموقع only my heaLTH

1- تقوية المناعة ضد الأمراض

الكيوي غني بفيتامين ج، وعادةً ما تحتوي الحصة الواحدة منه على كمية أكبر من الحمضيات، هذا الفيتامين المضاد للأكسدة ضروري لتقوية جهاز المناعة، ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، والحفاظ على نشاطك. تناول الكيوي، وهو مصدر منشط صباحي، يُجنّبك الكسل ويُبقيك متألقًا. بالإضافة إلى المناعة، يُعدّ فيتامين ج ضروريًا لتكوين الكولاجين، أو لتقوية البشرة والشعر والأظافر.

2. تعزيز الهضم

من أشهر فوائد الكيوي تأثيره المذهل على الهضم. يحتوي الكيوي على نسب عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. هذا المزيج الرائع يُحدث فرقًا كبيرًا في جهازك الهضمي.

تساعد الألياف القابلة للذوبان في تنظيم سكر الدم والكوليسترول، بينما تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على زيادة حجم البراز، مما يُسهّل حركة الأمعاء ويمنع الإمساك.

كما يحتوي الكيوي على إنزيم فريد يُعرف باسم الأكتينيدين. يعمل هذا الإنزيم المحلل للبروتينات على تكسير البروتينات، مما يُسهّل الهضم ويُخفّف الانتفاخ والشعور بعدم الراحة.

وأكّد الدكتور تياجي: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من بطء الهضم، فإن إضافة الكيوي إلى وجبة الإفطار قد تُغيّر حياتهم، وتُشعرهم بالخفة والنشاط خلال اليوم".

3. النوم العميق مع دعم السيروتونين

هل تواجه صعوبة في النوم الليلة؟ صدق أو لا تصدق، قد يُحدث فطورك فرقًا. يحتوي الكيوي على السيروتونين، وهو ناقل عصبي له تأثير كبير على دورات النوم. عند تناوله صباحًا، قد يؤدي تناول الطعام المحتوي على السيروتونين بانتظام إلى توازن الساعة البيولوجية، مما قد يُحسّن جودة النوم على المدى الطويل. تخيّل الأمر وكأنه يُمهّد الطريق لأمسيات هادئة حتى في بداية يومك.

4. بطل يتمتع بصحة جيدة للقلب

لا تقتصر فوائد الكيوي على تحسين أداء القلب والأيض. فكما ذُكر، يُساعد محتواه من الألياف على خفض مستويات الكوليسترول.

كما أن الكيوي غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي للحفاظ على ضغط دم صحي ومقاومة الآثار الضارة للصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي، مثل فيتامين ج وفيتامين هـ، على حماية خلاياك من التلف التأكسدي، مما يُساعد على صحة قلبك. إن إضافة الكيوي إلى وجبة فطورك الروتينية قد يكون خطوةً سهلةً نحو قلب أقوى وأكثر صحة.