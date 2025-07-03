طريقة عمل باتيه بالجبنة والزعتر.. وصفة ذهبية للفطار والعشاء

تعتبر طريقة عمل باتية بالجبنة والزعتر من أنجح وصفات المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عن وصفة لذيذة وسهلة لتحضير باتيه بالجبنة والزعتر، تناسب الإفطار والعشاء، وتتميز بعجينة هشة وطعم غني.

طريقة عمل باتية بالجبنة والزعتر

طريقة عمل باتية بالجبنة والزعتر

مكونات العجينة:

3 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

1/4 كوب زيت

1 كوب حليب دافئ (قابل للزيادة حسب الحاجة)

بيضة + فانيليا

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

مكونات الحشوة:

جبنة بيضاء أو رومي أو فيتا

زعتر جاف أو طازج

رشة فلفل أسود (اختياري)

طريقة عمل باتية بالجبنة والزعتر

طريقة التحضير:

ـ تُمزج الخميرة مع السكر والحليب وتُترك لتتفاعل.

ـ ثم تُضاف باقي المكونات وتُعجن حتى تصبح العجينة ناعمة.

ـ تُترك العجينة لتختمر ساعة كاملة.

ـ تُفرد العجينة وتُقطع مربعات أو دوائر، وتُحشى بخليط الجبنة والزعتر.

ـ ثم يغلق البانيو على شكل مثلث أو رول.

ـ يُترك الباتيه ليختمر لمدة 20 دقيقة.

ـ يُدهن الوجه بخليط صفار بيضة وحليب وخل، ويُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يكتسب اللون الذهبي.

طريقة عمل باتية بالجبنة والزعتر

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لتحضير باتية بالجبنة والزعتر

ـ إضافة ملعقة لبن بودرة للعجينة يمنحها طراوة مضاعفة.

ـ يمكن استخدام مزيج من الجبن الرومي والموتزاريلا لطعم أغنى.