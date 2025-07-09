حبس المتهم بكسر لمبة القطار الروسي بأسوان 3سنوات

قضت المحكمة المختصة بالحبس بـ 3 سنوات للشاب المتهم بخلع وتحطيم إحدى اللمبات بالقطار الروسي في أسوان، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ خارجة، وظهر ذلك عبر فيديو مسجل تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كسر لمبة بالقطار الروسي

وتعود تفاصيل الواقعة ليوم 9 يونيو من الشهر الماضي عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو مصورا لشاب يخلع ويكسر إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة وسط مطالبات بتقديمه للمحاكمة بعد تعديه على المال العام وتلفظه بألفاظ خارجة.

وفى اليوم التالى الموافق 10 يونيو الماضي، بعد فحص الأجهزة الأمنية تمكنت من الوصول للشاب وتبين أنه مقيم بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان.

حادث

وكانت وزارة النقل قد أصدرت بيان إعلامى بشأن الواقعة، وأشار البيان إلى شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة، يملكها الشعب المصري، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشاب، نظرًا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون.