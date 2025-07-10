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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد صبحي يكشف سبب وفاة الراحل محمد عواد

المطرب محمد عواد
المطرب محمد عواد
يمنى عبد الظاهر

كشف محمد صبحي، عضو نقابة المهن الموسيقية ، أن وفاة الفنان الراحل محمد عواد الأخير جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ناتجة عن ضعف في عضلة القلب، وهو السبب  الذي أودى بحياة المطرب  الراحل أحمد عامر مؤخرًا.

وأضاف محمد صبحي أن أسرة الفنان لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن مكان الدفن، مشيرًا إلى أن النقاش لا يزال جاريًا بين دفنه في مسقط رأسه بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية أو في القاهرة.

يُذكر أن محمد عواد بدأ مشواره الغنائي في سن مبكرة، واستطاع أن يصنع لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة في الأقاليم والمناطق الشعبية بالقاهرة، من خلال أعماله التي احتفت بالحب والمواقف اليومية للمواطن المصري.

وأعلنت المطربة الشعبية أمينة عن وفاة المطرب الشعبي محمد عواد، وذلك من خلال منشور مؤثر عبّرت فيه عن حزنها الشديد لرحيل أحد الأصوات المميزة في الأغنية الشعبية المصرية.

ونعى أيضًا المطرب الشعبي أحمد العيسوي الراحل محمد عواد بكلمات حزينة، حيث قال: لا إله إلا الله البقاء والدوام لله ربنا يرحمك يا أبو حسن، ويغفر لك ويجعل قبرك روضه من رياض الجنة.. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله من اللاحقين”.

كما نعى المطرب محمود الليثي المطرب الراحل محمد عواد، حيث كتب عبر حسابه: لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل  محمد عواد فى ذمة الله.. الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب.. فضلا وليس امرًا نسألكم الدعاء”.

فيما نعاه المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عبر حسابه، حيث قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك ياحبيبي ويغفرلك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين وبتقوللي أنا الحمد لله بقيت زي الفل”.

ويُعد محمد عواد من الأصوات التي ساهمت في إثراء الأغنية الشعبية خلال السنوات الماضية، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الغنائية التي لاقت رواجًا لدى الجمهور.

وقد سادت حالة من الحزن بين زملائه في الوسط الفني عقب إعلان الوفاة، وتداول عدد من الفنانين رسائل النعي والتعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مواقفه الطيبة وأخلاقه الرفيعة.

محمد صبحي نقابة المهن الموسيقية الراحل محمد عواد أزمة قلبية مفاجئة أحمد عامر أحمد العيسوي

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