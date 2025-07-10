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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يفاجئ المشاهدين بتسجيل صوتي لشيكابالا عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

شيكابالا
شيكابالا
يمنى عبد الظاهر

فاجأ الإعلامي إبراهيم فايق، جماهير برنامجه الكروي، بتسجيل صوتي لمحمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، بخصوص توقعه لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات إعلامية عبر برنامج “الكورة مع فايق” عبر قناة “mbc مصر”: "بمناسبة الأربعة صفر، نجم وأسطورة نادي الزمالك والمنضم حديثا لأسرة برنامج إبراهيم فايق بعتلي ڤويس قبل ما الماتش ما يبدأ بربع ساعة تقريبًا".

وتابع: "هشارك التسجيل مع حضراتكم"، ليعلق شيكابالا قائلًا: "يا إبراهيم أنا بذاكر أهو وباريس هيديهم أربعة".

وأضاف فايق: "وقد كان يا شيكا، أكتر حاجة عجباني في شيكا أنه واخد الموضوع بجد يعني، وبيذاكر تكنيك وتفاصيل وغيره رغم خبراته في الملعب لكنه بيحترم المشاهدين".

وتمكن باريس سان جيرمان من إقصاء الريال من البطولة بعد الفوز عليه برباعية نظيفة دون رد في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الإعلامي إبراهيم فايق لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد شيكابالا كأس العالم للأندية

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