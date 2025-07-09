ضبط المتهم بربط كلب في تروسيكل بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة "تروسيكل" بربط كلب بالمركبة قيادته وسحله بالمنوفية.. وضبط مرتكب الواقعة.

الداخلية تضبط المتهم بربط كلب وسحله بالمنوفية

فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص "يستقل مركبة تروسيكل" بربط كلب بالمركبة قيادته وسحله بالمنوفية، بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بالمنوفية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإبعاد الكلب عن مسكنه.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.