عروس الدلتا.. محافظ الغربية يستقبل قيادات المهرجان القومي للمسرح

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنانة عزة لبيب، والفنانة نورهان شعيب، والفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد السلام، والدكتور أيمن عبد الجواد، ووائل شاهين، وكيل وزارة الثقافة بالغربية.

وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، على هامش حفل ختام فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي تستضيفه محافظة الغربية هذا العام تحت شعار: “المهرجان القومي للمسرح في كل مصر”، ويُقام حفل الختام بالمركز الثقافي بطنطا.

جهود محافظ الغربية

وخلال اللقاء، رحّب محافظ الغربية بضيوف المحافظة من كبار الفنانين والمبدعين، مشيرًا إلى أن احتضان طنطا لفعاليات هذا الحدث الوطني الكبير يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لنشر الثقافة والفنون في ربوع الجمهورية، إيمانًا بأهمية القوى الناعمة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء، وتأكيدًا على أن الثقافة والفن ركيزتان أساسيتان في مشروع بناء الإنسان المصري.

وأكد اللواء الجندي أن محافظة الغربية تفتح ذراعيها لكل الأنشطة الثقافية والفنية التي تستهدف الارتقاء بالوعي المجتمعي، مشددًا على أن استضافة مهرجان بحجم وقيمة المهرجان القومي للمسرح يُعد إضافة حقيقية للمشهد الثقافي في المحافظة، ويعكس المكانة التاريخية والثقافية التي تتمتع بها طنطا كمركز إشعاع ديني وثقافي وفني.

وسيلة راقية للتعبير

وأضاف المحافظ أن الفنون، والمسرح على وجه الخصوص، تُعد وسيلة راقية للتعبير عن قضايا المجتمع، وميدانًا مفتوحًا لبناء جسور التواصل بين الدولة والمواطن، موجّهًا الشكر للقائمين على تنظيم المهرجان، وللفنان محمد رياض على جهوده في إدارة الدورة الحالية، وللهيئة العامة لقصور الثقافة لدورها المحوري في نشر الفنون بالمحافظات.

دعم الفن

وتُعد الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري محطة فارقة في تاريخه، حيث تنطلق هذا العام بروح جديدة نحو تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في الوصول بالمسرح إلى كل ربوع مصر، من خلال تنظيم الفعاليات والعروض المسرحية والورش الفنية في عدد من المحافظات، من بينها الغربية، أسيوط، بورسعيد، والإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بترسيخ العدالة الثقافية.

المهرجان المسرحي

ويُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري هو أحد أبرز الفعاليات الثقافية الرسمية في مصر، وقد انطلقت دورته الأولى عام 2006، ويهدف إلى دعم وتوثيق وتكريم الحركة المسرحية المصرية بكافة أطيافها ومؤسساتها، الرسمية والمستقلة والجامعية والخاصة، كما يقدم بانوراما سنوية شاملة لأبرز العروض التي قُدمت خلال العام، ويكرّم الرموز الفنية التي أثرت في مسيرة المسرح المصري محليًا وعربيًا.

وفي ختام اللقاء، أهدى وفد المهرجان درع الدورة الثامنة عشرة إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تقديرًا لجهوده في دعم الثقافة والفنون، واحتضان المحافظة لختام المهرجان، وتعبيرًا عن اعتزازهم بما لمسوه من اهتمام ورعاية واضحة للمشهد الثقافي على أرض الغربية.

عروس محافظات الدلتا



وأكد الحضور أن عروس الدلتا ليست فقط أرضًا زراعية وصناعية عريقة، بل هي أيضًا بلد الفن والموهبة، بلد تحمل في ذاكرتها تاريخًا ثقافيًا ممتدًا، وتنثر عبر أجيالها عبق الإبداع في كل ربوع مصر.