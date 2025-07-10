أفادت وكالة رويترز، أن الاتحاد الأوروبي يدرس 10 خيارات لتحرك دبلوماسي ضد إسرائيل بشأن انتهاكها لحقوق الإنسان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة وصول 82 شهيدًا و247 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها " لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت صحة غزة الي ان حصيلة العدوان الإسرائيلي علي غزة ارتفعت إلى 57,762 شهيدًا و137,656 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.