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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"الذراري الحمر" و"أبو زعبل ٨٩".. جوائز مهرجان عمان السينمائي

بوستر فيلم أبو زعبل 89
بوستر فيلم أبو زعبل 89
محمد نبيل

أسدل مهرجان عمّان السينمائي - أول فيلم الستار على فعالياته الليلة بحفل في مركز الحسين الثقافي بالعاصمة الأردنية، بحضور الأمير علي بن الحسين والأميرة ريم علي رئيسة المهرجان والمؤسسة المشاركة له، مختتماً بذلك تسعة أيام من السينما الملهمة والمواهب العالمية والتبادل الثقافي.

لم يقتصر المهرجان على تكريم الأفلام المتميزة التي عُرضت خلاله فحسب، بل كرّم أيضاً الإبداع والرؤية وسرد القصص التي تُجسّد روح السينما، وبذلك احتفى المهرجان بشعار دورته السادسة: «عالم خارج النصّ». سلّطت اختيارات هذا العام الضوء على أفلام تتحدى المألوف، حيث تعيش الكثير من الشخصيات خارج إطار النص، وتنبثق القصص من فوضى الحياة الواقعية وجمالها الخام.

ومن أبرز ما ميّز مهرجان هذا العام اختيار جمهورية ايرلندا كدولة شرف، مع قسم مُعدّ خصيصاً للسينما الايرلندية. وقد تشرف المهرجان بشكل خاص بالترحيب بالمخرج الايرلندي الأسطوري جيم شيريدان كضيف على القسم «الأول والأحدث».

في الختام، تقدم المهرجان بجزيل الشكر لجميع صنّاع الأفلام والفنانين والجمهور والشركاء الذين جعلوا هذا المهرجان متجذراً في محيطة ومنفتحاً على العالم، ومرآة لقضايا الانسان وحكاياته، ومعاناته، وانتصاراته. شهدت ليلة الختام عرضاً للفيلم القصير «النملة التي عبرت دفتر رسوماتي» للمخرج كريس عاقوري، وتوزيع جوائز لجنان التحكيم والجمهور، في الفئات التنافسية الأربعة.

النتائج جاءت كالآتي:
عربي روائي طويل:
السوسنة السوداء: «الذراري الحمر» للمخرج لطفي عاشور (تونس)
جائزة لجنة التحكيم: «إلى أرض مجهولة» للمخرج مهدي فليفل (فلسطين)
تنويه خاص لأفضل كاتب سيناريو لأول مرة: للكاتبة تمارا عويس عن فيلم «سمسم» (الأردن)
تنويه خاص لأفضل ممثل رئيسي لأول مرة: علي هلالي في فيلم «الذراري الحمر» (تونس)، مناصفة مع عزام أحمد في فيلم «أناشيد آدم» (العراق)
تنويه خاص لأفضل ممثلة رئيسية لأول مرة: سجى كيلاني في فيلم «سمسم» (الأردن)
جائزة الجمهور: «إلى أرض مجهولة» للمخرج مهدي فليفل (فلسطين)

عربي وثائقي طويل:
السوسنة السوداء: «أمك، أمي» للمخرجة سميرة الموزغيباتي (المغرب)، مناصفة مع فيلم «نحن في الداخل» للمخرجة فرح قاسم (لبنان)
جائزة لجنة التحكيم: «احكيلهم عنا» للمخرجة رند بيروتي (الأردن)
تنويه خاص: «أبو زعبل 89» للمخرج بسام مرتضى (مصر)
جائزة «فيبريسي»: «أبو زعبل 89» للمخرج بسام مرتضى (مصر)
جائزة الجمهور: «احكيلهم عنا» للمخرجة رند بيروتي (الأردن)

عربي قصير:
السوسنة السوداء: «نهار عابر» للمخرجة رشا شاهين (مصر – سوريا)
جائزة لجنة التحكيم: «آخر أيام الصيفية» للمخرج بيار مزنر (لبنان)
تنويه خاص: «مانجو» للمخرجة رندة علي (مصر)
جائزة الجمهور: «ونعم» للمخرج مساعد القديفي (الكويت)

غير عربي:
السوسنة السوداء: «لمسة مألوفة» للمخرجة سارة فريدلاند (أميركا)
جائزة لجنة التحكيم: «كلب قيد المحاكمة» للمخرجة لتيتسا دوش (سويسرا)
جائزة الجمهور: «حكايات من حديقة سحرية» للمخرجين ديفيد سوكوب، باتريك باش، ليون فيدمار، جان كلود روزيك (تشيك)

عُرض طوال فترة المهرجان 62 فيلماً من 23 بلداً، بما في ذلك 16 عرضاً عالمياً أولاً. كما عُقدت حلقات نقاش مع صنّاع الأفلام ورواد الصناعة. حضر جمهور من جميع أنحاء العالم، مؤكدين تنامي انتشار المهرجان دولياً. ومع اختتام الدورة السادسة من مهرجان عمّان السينمائي - أول فيلم، يتطلع المنظمون إلى العام المقبل مع شركائه الدائمين وآخرين جدد وبرامج موسعة.

مهرجان عمان أفلام مهرجان عمان جوائز مهرجان عمان

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