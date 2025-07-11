طرح فيلم «كباتن الزعتري» عبر منصة شاهد

بدأت منصة «شاهد» عرض الفيلم الوثائقي «كباتن الزعتري» من إنتاج شركة أمبينت لايت للمخرج والمنتج المصري علي العربي، ليُعد من أبرز الأفلام العربية التي تناقش الصداقة وحلم اللاجئين بمنظور إنساني مؤثر.

يوثق الفيلم قصة محمود وفوزي، شابين يعيشان داخل مخيم الزعتري في الأردن، ويحلمان بأن يصبحا لاعبين محترفين لكرة القدم رغم صعوبة الظروف. يكشف الفيلم كيف يمكن للأمل والصداقة أن يصنعا حلمًا وسط التحديات.

حقق «كباتن الزعتري» انتشارًا عالميًا، إذ عُرض في أكثر من 80 دولة، وساهم في لفت الأنظار لمعاناة اللاجئين وتغيير بعض قوانين اللجوء في الوطن العربي. وحظي الفيلم بإشادات واسعة من النقاد الذين وصفوه بأنه «تحية للأمل» و«نافذة لحلم يولد من قلب المستحيل». كما أضافت أغنية «بعودة يا بلادي» لويجز بُعدًا عاطفيًا خاصًا.

عُرض الفيلم عبر منصات عالمية مثل Apple TV وHulu وNetflix، وأخيرًا «شاهد»، ليصل لجمهور واسع عربيًا وعالميًا.

«كباتن الزعتري» ليس مجرد وثائقي، بل شهادة على أن الأمل يولد حتى وسط أصعب الظروف. والجدير بالذكر أن علي العربي أسس شركة «أمبينت لايت» ليقدم أعمالًا تركز على القضايا الإنسانية والاجتماعية برؤية جديدة