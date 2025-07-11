المخرج أحمد الجندي: فصلنا بين بيومي فؤاد ومحمد سلام في كواليس تصوير الكبير أوي

كشف المخرج أحمد الجندي عن تأثير الخلاف الذي وقع في وقت سابق بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام بعد اعتذار الأخير عن تقديم مسرحية في السعودية أثناء قصف غزة.

وقال المخرج أحمد الجندي في تصريحات لراديو إنرجي، إنه فصل بين الاثنين في كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي مشيرا إلى أن الأزمة تضخمت بسبب التعليقات السلبية والسوشيال ميديا وغيرها من الأسباب.

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وأشار المخرج أحمد الجندي إلى أنه شخصيا حزن لهذا الخلاف بسبب قرب العلاقات بينهم جميعا موضحا أن كلا منهما كان له الحق وعليه خطأ وأعترف لهما بذلك.



بدأ الخلاف منذ نوفمبر 2023، بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن المشاركة في مسرحية “زواج اصطناعي” ضمن فعاليات موسم الرياض، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة؛ حيث قال في فيديو عبر انستجرام إنه لا يستطيع تقديم عرض كوميدي وسط المعاناة.

رد الفنان بيومي فؤاد جاء خلال ختام عرض المسرحية، حيث توجّه إلى الجمهور مهاجماً محمد سلام على المسرح، فقال: "من حقك تعتذر… لكن مش من حقك تغلط في فنك"، وأضاف أن محمد أنور أنقذ الموقف إثر انسحاب سلام .



لم يحدث تصالح علني بين الطرفين، رغم وجود محاولات وساطة، وأكد بيومي فؤاد في تصريحات له من قبل على وجود أطراف تعمل على الصلح، آملاً أن يصلوا إلى توافق يرضي الطرفين.