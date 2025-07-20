لقاء للشباب الجامعي بإيبارشية بني مزار والبهنسا بحضور الأنبا أنيانوس

نظمت خدمة الجامعيين في إيبارشية بني مزار والبهنسا، لقاءً مخصصًا للشباب والشابات في مرحلة الجامعة، تحت عنوان "سراج لرجلي كلامك"، وذلك في كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول ببني مزار (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية، وبمشاركة أكثر من ١٢٠٠ شاب وشابة من الطلاب الجامعيين من مختلف كنائس الإيبارشية.

حاضر في اللقاء إلى جانب نيافة الأنبا أنيانوس، كلا من الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، الراهب القمص لعازر المحرقي من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وعقب انتهائها قام صاحبا النيافة بزيارة مزار مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية المتنيح.