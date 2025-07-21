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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بينهم فريق مصري .. الأندية المتأهلة لكأس العالم 2029

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أحمد أيمن

بدأت ملامح النسخة الثانية من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد تتضح مبكرًا، بعد تأهل 4 أندية من قارات مختلفة للمشاركة في البطولة المقررة إقامتها في عام 2029.

جاء ذلك عقب تتويج هذه الفرق بألقاب قارية في موسم 2025، ما ضمن لها حجز مقاعدها رسميًا في النسخة المرتقبة.

كأس العالم للأندية 2025

البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كل 4 سنوات، شهدت انطلاقتها الأولى بنظامها الموسع عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، وحققت نجاحًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، إذ شارك فيها 32 فريقًا من أنحاء العالم، وتُوّج نادي تشيلسي الإنجليزي بلقبها الأول.

أبرز ما لفت الانتباه هو تتويج تشيلسي الإنجليزي بالنسخة الأولى بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى تسجيل 195 هدفًا خلال 63 مباراة، بمعدل 3,1 هدف لكل مباراة.

في قائمة الهدافين، تصدر الإسباني جونزالو جارسيا من ريال مدريد، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا من بنفيكا، والغيني سيرهو جيراسي من بوروسيا دورتموند، والبرازيلي ماركوس ليوناردو من الهلال، برصيد أربعة أهداف لكل منهم, لكن الانجاز الكبير كان لجائزة الهداف التي منحت لجارسيا بفضل تمريرته الحاسمة في مباراة الريال ضد باتشوكا المكسيكي.

من جهة أخرى، استطاع الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي المصري، أن يكون الأكثر تسجيلًا للأهداف بين اللاعبين العرب، برصيد ثلاثة أهداف، كما حصل كول بالمر من تشيلسي على الكرة الذهبية لأفضل لاعب، بينما نال زميله الإسباني روبرت سانشيز القفاز الذهبي.

الأندية المتأهلة لمونديال الأندية 2029

مع تتويج الأندية أبطال القارات في العام الجاري، حجز كل من الأهلي السعودي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكروز أزول المكسيكي، ونادي بيراميدز المصري مقاعدهم مبكرًا في مونديال 2029، في إنجازات لافتة تؤكد اتساع رقعة التنافس العالمي.

وجاء في مقدمة الأندية المتأهلة نادي الأهلي السعودي، الذي حقق لقب دوري أبطال آسيا 2025 للمرة الأولى في تاريخه، ليؤكد عودته القوية إلى الساحة القارية ويضمن تمثيل آسيا في البطولة العالمية.

أما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد نجح في انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا 2025 بعد سنوات من المحاولات، لينال أخيرًا التتويج القاري الذي انتظرته جماهيره طويلاً، ويخطف بطاقة التأهل عن قارة أوروبا.

وفي قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، تأهل نادي كروز أزول المكسيكي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف، ليستعيد مجده القاري ويمثل منطقة الكونكاكاف في كأس العالم للأندية.

الإنجاز الأبرز جاء من قارة أفريقيا، حيث حقق نادي بيراميدز المصري إنجازًا تاريخيًا بتتويجه لأول مرة في تاريخه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2025، ليكون أحد سفراء القارة السمراء في نسخة 2029، ويعكس تطور الكرة المصرية خارج الإطار التقليدي للأندية الكبرى.

الجدير بالذكر أن نظام البطولة الجديد يهدف إلى رفع مستوى التنافس وزيادة الانتشار العالمي لكرة القدم، من خلال مشاركة أوسع للأندية من جميع القارات، ما يعزز من القيمة الفنية والتجارية للبطولة ويمنحها طابعًا عالميًا غير مسبوق.

كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2029 الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية تشيلسي بيراميدز

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