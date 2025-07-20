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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
منتصر الرفاعي

بدأت ملامح النسخة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الموسع تتضح مبكرًا، قبل نحو أربع سنوات من انطلاقها في 2029، بعدما ضمنت 4 أندية حتى الآن تأهلها رسميًا إلى البطولة العالمية المرتقبة، عقب تتويجها بألقاب قارية خلال موسم 2025.

وكانت النسخة الأولى من البطولة بحلتها الجديدة قد أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وحققت نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات، وشهدت تتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب في نسخة تاريخية ضمت 32 فريقًا لأول مرة.

 

الأندية المتأهلة حتي الآن إلي مونديال الأندية 2029:

الأهلي السعودي: كتب تاريخًا جديدًا بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2025 لأول مرة، ليصبح ممثل قارة آسيا في البطولة العالمية.

باريس سان جيرمان الفرنسي: توج بلقب دوري أبطال أوروبا 2025، لينهي سنوات من الانتظار ويتأهل ممثلًا عن القارة.

كروز أزول المكسيكي: تأهل بصفته بطل دوري أبطال الكونكاكاف، ممثلًا عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

بيراميدز المصري: سجل اسمه في التاريخ بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2025، ليحجز بطاقة التأهل إلى المونديال كأول مشاركة له في تاريخه.

 

نظام جديد للبطولة العالمية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن أن كأس العالم للأندية ستُقام بنظامها الجديد كل 4 سنوات، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، بهدف رفع مستوى المنافسة وتوسيع الانتشار الجماهيري للبطولة.

وتترقب جماهير الكرة العالمية المزيد من الأسماء التي ستنضم إلى قائمة المتأهلين في النسخة الثانية من هذه البطولة العالمية .

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