هاني رمزي: الأهلي لا يحتاج لـ حمدي فتحي بعد مستواه في كأس العالم للأندية

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك بعض الوكلاء تسعى بصفة مستمرة لتعديل عقود اللاعبين ماليًا، مشيرًا إلى أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي قدم موسمًا رائعًا، وبالتأكيد ملف تمديد وتعديل عقده جاءت تقديرًا من النادي بعد تألقه مؤخرًا.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: بالتأكيد الأرقام المالية في عقود اللاعبين المصريين أصبحت كبيرة، لكن لن يكون مقبولًا أن يتواجد أي لاعب يضغط على النادي، وتعامل الأهلي مع ملف وسام أبوعلي سيكون قويًا وصارمًا.

وأضاف: الأهلي "مش بيتحيل" على وسام أبوعلي من أجل البقاء، فالنادي صاحب اليد العليا، وطلبوا منه جلب عرض رسمي بمبلغ معين، وفي حالة عدم توافره فأنه سيكمل عقده مع النادي بصفة طبيعية.

وأكمل: الأهلي حاليا ليس في حاجة لضم حمدي فتحي، ومركزه أصبح مليئ باللاعبين، وبالتالي من حقه الانضمام للفريق الذي يريده. ومستوى حمدي في كأس العالم للأندية لم يكن جيدًا مع الفريق.