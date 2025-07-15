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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

"اللاعبون ليسوا أدوات".. فيفبرو يُهاجم فيفا عقب ختام كأس العالم للأندية

"اللاعبون ليسوا أدوات لتحقيق الأرباح".. فيفبرو يُهاجم فيفا عقب ختام كأس العالم للأندية
"اللاعبون ليسوا أدوات لتحقيق الأرباح".. فيفبرو يُهاجم فيفا عقب ختام كأس العالم للأندية
ولاء خنيزي

وجّه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو، وذلك عقب انتهاء النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتمت البطولة مساء يوم الأحد الماضي، وشارك في هذه النسخة 32 فريقًا لأول مرة، وشهدت تتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب بعد فوزه بثلاثية نظيفة على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

ظروف مناخية قاسية وتوقيت مثير للجدل

ورغم الجوانب الفنية التي شهدتها البطولة، إلا أنها أثارت الكثير من الجدل بشأن توقيتها والظروف المناخية الصعبة التي أقيمت بها بعض المباريات، حيث لعبت الفرق في درجات حرارة مرتفعة، وسط غياب الضمانات الكافية لصحة اللاعبين، بحسب ما ذكره فيفبرو.

ماركي: فيفا منفصل عن واقع اللاعبين

وفي بيان رسمي، عبّر رئيس "فيفبرو" سيرجيو ماركي عن استيائه قائلاً: (رغم مشاركة نجوم كبار، إلا أن البطولة كشفت عن فجوة خطيرة بين فيفا وواقع اللاعبين، إذ أُقيمت المباريات دون مراعاة لظروف الطقس القاسية، وكل ذلك لأجل تعظيم العائدات المالية).

وأضاف ماركي أن ما تم تسويقه على أنه "احتفال عالمي بكرة القدم" لم يكن سوى "وهم خادع"، تم تنظيمه من دون التشاور مع من يبذلون الجهد الحقيقي في الملاعب.

معاناة اللاعبين الدوليين: غياب الأجور والرعاية

سلّط البيان الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها العديد من اللاعبين المحترفين حول العالم، من بينها غياب الرواتب الكاملة، وسوء بيئة العمل، وافتقاد الرعاية الطبية الأساسية، وأشار إلى تجاهل فيفا المتكرر لمطالب "فيفبرو" بجدول زمني أكثر مرونة يضمن فترات راحة كافية.

اتفاق مثير للجدل حول الراحة بين المباريات

وفي خطوة حاول فيفا من خلالها معالجة الانتقادات، أعلن توصله إلى اتفاق مع ممثلي اللاعبين ينص على منح اللاعبين راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات، إضافة إلى 21 يومًا كعطلة نهاية موسم.

غير أن "فيفبرو" نفى حضوره لأي اجتماع بهذا الشأن، معتبرًا هذه التدابير "متأخرة وغير كافية".

تحذير من تكرار الكارثة في مونديال 2026

وفي ختام بيانه، وجّه ماركي تحذيرًا واضحًا قائلاً: (نحذر من تكرار الأخطاء نفسها في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يجب أن يُعاد سيناريو مونديال الأندية، وعلى فيفا أن يضع صحة اللاعبين في المرتبة الأولى، لا الأرباح).

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