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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة خاصة بين محمد يوسف وأحمد عبد القادر لحسم مصيره مع الأهلي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
إسلام مقلد

يعقد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، عقب عودة بعثة المارد الأحمر من معسكر تونس صباح الأحد، وذلك لحسم مصير اللاعب الذي لا يزال مُعلّقًا منذ انتهاء فترة إعارته في نادي قطر القطري.

وكان عبد القادر قد عاد إلى الأهلي بنهاية الموسم الماضي، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو أبلغ الإدارة بعدم رغبته في استمرار اللاعب ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد، بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزه داخل التشكيل الأساسي، ما يجعل فرص مشاركته شبه معدومة.

المدير الفني رحّب بإعادة إعارة اللاعب أو بيعه بشكل نهائي، وهو ما سيحاول محمد يوسف التوصل إليه خلال جلسته المرتقبة، خاصة أن اللاعب رفض خلال الأيام الماضية عدة عروض، سواء من أندية محلية أو خارجية، مفضلاً البقاء والقتال على مكانه في القلعة الحمراء.

وكان عبد القادر قد غاب عن معسكر الأهلي الإعدادي في تونس لأسباب فنية بحتة، ما يُعد مؤشراً واضحاً على خروجه من حسابات الجهاز الفني للموسم المقبل، في انتظار القرار النهائي الذي ستُسفر عنه الجلسة المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل.

وتُعد هذه الجلسة حاسمة في رسم مستقبل اللاعب، سواء بمغادرة القلعة الحمراء على سبيل الإعارة مرة أخرى أو عبر بيع نهائي يفتح له بابًا جديدًا في مشواره الكروي.

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