كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اندلاع حريق داخل جيم R Gem بمنطقة المريوطية حيث تبين أن ماس كهربائي بسبب زيادة الأحمال لارتفاع درجة الحرارة وراء نشوب الحريق.

ماس كهربائي وراء نشوب حريق في جيم بالمريوطية

وأخمدت قوات الحماية المدنية حريق نشب في جيم R Gem داخل عقار بمنطقة المريوطية - هرم، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حريق داخل جيم R Gem في عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة المريوطية هرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ،

تم السيطرة على الحريق الذي التهم الطابق الأرضي قبل امتداده لباقي العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.