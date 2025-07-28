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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نائب رئيس الصفاقسي: معلول اتم اتفاقه معنا 3 مواسم.. والمثلوثي رحب بالعود

علي معلول
علي معلول
رباب الهواري

أكد ثامر الفندري نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي، أن علي معلول الظهير الإيسر لفريق الاهلي السابق، اتم اتفاقه مع الصفاقسي للعودة من جديد إلى الفريق.

وقال الفندري في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " الصفاقسي أتم تعاقده مع علي معلول على عقد لمدة 3 مواسم وكان الهدف من هذا العقد هو تواجده مع الفريق حتى موعد المئوية في 2028".

وأضاف الفندري: " الصفاقسي في البداية أعطى هدية للأهلي، والآن سيعود لنا من جديد، معلول عندما غادر الصفاقسي كان هدفنا من وقتها عودته للفريق لانه أحد أبناء النادي".

وبسؤاله عن جاهزية معلول قال: " علي معلول جاهز وكان يتدرب منفردًا في الأيام الماضية، وخضع للكثير من الفحوصات الطبية، الصفاقسي هو الفريق الأول للاعب وهو يعتبر الأهلي فريقه الثاني".

وعن احتمالية عودة معلول للأهلي لشغل منصب إداري أو فني قال: " معلول سيكون معنا في النادي بعد نهاية مسيرته ممكن يكون في الكادر الإداري أو الفني حسب رغبته تقدر تقول (ما الحب إلا للحبيب الأولي).

وعن حمزة المثلوثي قال: "حمزة المثلوثي من أحد أبناء النادي واللاعب عبر عن رغبته فى العودة للنادي من جديد وبالتالي أبوابنا مفتوحة أمام اللاعب، لأنه لا يزال قادر على تقديم عدة مواسم على أعلى مستوي"

وعن فخر الدين بن يوسف قال: "لم نفاوض فخر الدين بن يوسف في الفترة الحالية رغم انه مهاجم من الطراز الرفيع". 

علي معلول الصفاقسي التونسي الاهلي اخبار الرياضة رحيل علي معلول

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