- الأجواء الحارة مكملة معانا.. 10 نصائح لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، عن استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على معظم الأنحاء، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.



نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

ويقدم موقع "صدى البلد"، نصائح هامة للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

1-عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

2-ارتداء ملابس من القطن.

3-شرب كميات كبيرة من الماء.

4-ارتداء أغطية رأس بيضاء.

5-تناول إفطار غني بالخضروات والفاكهة.

6-التقليل من الموالح والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

7-خفض المجهود البدني قدر الإمكان.

8-عدم تشغيل المكيفات بصورة مستمرة.

9-الاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الماء.

10-الاعتماد على الخضروات الورقية التي تعطي الإنسان الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم.