رواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. تفاصيل وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025 القيادية

في إطار خطط التحديث الإداري وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن عدد من وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025، والتي تشمل مناصب قيادية متنوعة في تخصصات تكنولوجية، إدارية، قانونية، هندسية، وإحصائية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

ويُفتح باب التقديم بداية من يوم الأحد 28 يوليو 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 27 أغسطس 2025، حيث تُعد هذه الفرص مناسبة لأصحاب الخبرات التخصصية والكوادر المؤهلة والراغبة في المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي للجهاز.

الوظائف القيادية المعلنة في جهاز التعبئة والإحصاء 2025

تشمل وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025 المناصب التالية:

• رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات: يشغل قمة وظائف القطاع، ومسؤول عن اعتماد وتحديد سياسات التحول الرقمي، وتوفير منظومة معلومات شاملة لدعم صناع القرار، بالإضافة إلى وضع مؤشرات قياس الأداء الرقمي وضمان حوكمة البيانات.

• رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات: يتولى الإشراف على قمة وظائف القطاع، ويضمن دقة البيانات الإحصائية وكفاءة الاستمارات المستخدمة في التعدادات والإحصاءات، ويشارك في وضع الخطة السنوية للقطاع بما يتفق مع استراتيجية الجهاز.

• رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية والصيانة: يشرف على تخطيط وتنظيم وتنسيق كافة أعمال الإدارة المتعلقة بالتصميمات المعمارية، والصيانة الدورية للمباني، والقوى الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية.

• رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية: يقدم المشورة القانونية لرئيس الجهاز، ويتولى رسم السياسات الخاصة بالتشريعات، والفتاوى، والقضايا، وصياغة العقود، ويشارك في وضع الخطة الاستراتيجية للجهاز.

وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

• رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم القاهرة الكبرى: يتولى تخطيط وتنسيق أعمال الإدارة في النطاق الإقليمي، ووضع السياسات والخطط الخاصة بالإحصاءات في إقليم القاهرة الكبرى، والإشراف على توفير البيانات عن القطاعين المنظم وغير المنظم.

• رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم قناة السويس: يضع الخطة السنوية للإدارة، ويشرف على وضع السياسات والخطط المتعلقة بالإحصاءات الإقليمية في نطاق قناة السويس، ويتابع تنفيذها لضمان تحقيق النتائج.

• رئيس الإدارة المركزية للدراسات الاقتصادية والتعبوية: يشرف على إعداد الدراسات الخاصة بتحليل الإحصاءات الاقتصادية، والبحوث المتعلقة بالاحتياجات التعبوية للقطاع المدني، والتنمية الإقليمية، وإدارة الأزمات والكوارث.

• مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم البرامج التدريبية: يشرف على تقييم الدورات التدريبية، ودراسة المقترحات الخاصة بالدورات الجديدة، ومتابعة تنفيذ الخطط الشهرية الصادرة عن الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية.

• مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية: يتولى الحفاظ على جداول الأعمال التنفيذية، والتخطيط للمواعيد والاجتماعات، وتنظيم وتسجيل المراسلات الصادرة والواردة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات لضمان سير العمل بكفاءة.

• مدير عام الإدارة العامة للأعمال الهندسية: يشرف على الجوانب الفنية والهندسية للمنشآت والمباني، وإعداد الرسومات الهندسية، ومتابعة أعمال الإنشاءات والترميمات لضمان جودتها.

• مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية: يقوم بوضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للجهاز بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ويتولى إعداد الخطة بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.

• مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية لجنوب الجيزة: يشرف على كافة الأبحاث والعمليات الموكلة للإدارة، وإجراء الأبحاث الإحصائية والتعبوية التي تلبي احتياجات المحافظة وتحديث أطر العمليات.

• مدير عام الإدارة العامة لبحوث الأسرة: يتولى الإشراف على إجراء كافة البحوث المتعلقة بالأسرة، من خلال جمع وتحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية، وصياغة المنهجيات الخاصة بالدراسات الاجتماعية الدورية.

• مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب: يشرف على تحديث قواعد بيانات العاملين والمتدربين، والإشراف على منظومة تقييم الأداء، والحفاظ على الملفات الوظيفية لجميع موظفي الجهاز.

وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

الشروط العامة والمستندات المطلوبة لوظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

لضمان توحيد معايير التقديم وتسهيل العملية على المرشحين، حدد الجهاز مجموعة من الشروط والمستندات الأساسية المطلوبة لجميع وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025 القيادية، والتي يجب على المتقدمين الالتزام بها:

شروط عامة:

المؤهل: مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم إليها (مع تحديد مؤهلات معينة لبعض الوظائف مثل الهندسة أو الحقوق).

الخبرة: قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية تتراوح بين 17 و 19 عامًا (حسب الوظيفة) تتفق مع طبيعة العمل.

التدريب: اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات المشتركة: القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

المستندات المطلوبة:

يجب تقديم حافظة مستندات ورقية (أصل وصورة) بالإضافة إلى قرص مدمج (CD) يحتوي على جميع البيانات، وتشمل الحافظة ما يلي:

بيان الحالة الوظيفية موضحًا به التأهيل العلمي، وتقارير الكفاية لآخر ثلاث سنوات معتمدة من جهة العمل. (للمتقدمين من خارج الجهاز: شهادة الميلاد، شهادة التخرج، المؤهلات الأخرى، السيرة الذاتية، وشهادة الخبرة للمتقاعدين العسكريين).

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات التي حققها المتقدم، وبيان بالحالة الاجتماعية حديث.

قائمة بالوظائف السابقة التي شغلها المتقدم وأي بيانات إضافية يرى أنها تدعم موقفه.

مقترح لتطوير الوحدة أو التقسيم التنظيمي المتقدم لشغل وظيفته (بحد أقصى لوظيفتين فقط).

المستندات التي تدل على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

عدد (6) صور شخصية حديثة.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

كيفية التقديم على وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025

• يتم تقديم الطلبات حصريًا باليد، ولن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط أو تلك التي ترد عبر البريد.

• يجب على الراغبين في التقديم تسليم حافظة المستندات المطلوبة شخصيًا إلى مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكائن في شارع صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة.

• ويتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك خلال فترة الإعلان المحددة.

ولمزيد من التفاصيل حول وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز على الرابط: http://www.capmas.gov.eg

المرتب المتوقع للوظائف القيادية المعلنة

أشار إعلان وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025 إلى أن الوظائف القيادية المطروحة تُصنف ضمن الدرجة العالية ودرجة مدير عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وطبقًا لهذا التصنيف، تُحتسب الرواتب والبدلات بناءً على الجدول المعتمد في القانون، والذي يراعي سنوات الخبرة، والدرجة الوظيفية، والحافز الوظيفي.

وتشمل منظومة الأجر الأساسي والحوافز لهذه الوظائف ما يلي:

مرتب شهري أساسي يُحدد وفقًا للدرجة المالية.

يُحدد وفقًا للدرجة المالية. بدلات نوعية ترتبط بطبيعة المهام القيادية أو الفنية الخاصة بكل وظيفة.

ترتبط بطبيعة المهام القيادية أو الفنية الخاصة بكل وظيفة. حوافز إضافية قد تُمنح بناءً على تقييم الأداء السنوي والمستهدفات الوظيفية.

قد تُمنح بناءً على تقييم الأداء السنوي والمستهدفات الوظيفية. مزايا تأمينية واجتماعية شاملة (معاش – تأمين صحي – بدل انتقال وغيرها).

الراتب طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولوائحه

ووفقًا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فإن الموظفين المعينين على درجة رئيس قطاع أو رئيس إدارة مركزية أو مدير عام يحصلون على راتب أساسي يتراوح بين 6,000 إلى 12,000 جنيه شهريًا حسب طبيعة الوظيفة وسنوات الخبرة، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت دورية، ما قد يرفع الدخل الإجمالي الشهري إلى ما بين 15,000 و25,000 جنيه تقريبًا، خاصة في الوظائف التي تتطلب إشرافًا على قطاعات استراتيجية أو مسؤوليات متعددة.

وتخضع قيمة المرتب لمراجعة دورية وفق منظومة التقييم الوظيفي وإطار التدرج المالي للدولة، مما يضمن تناسب الأجر مع الجهد المبذول وأهمية المنصب داخل الهيكل التنظيمي للجهاز.