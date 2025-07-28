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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة شغل 1000 وظيفة بالأوقاف

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
عبد الرحمن محمد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من بعض المتسابقين في مسابقة شغل عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمكين كل متسابق من حق التظلم، مشيرًا إلى أن جميع التظلمات قد فُحصت بدقة من قِبل لجان مختصة، وتم البت فيها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.

وأكد أن المتقدمين يمكنهم الآن الاستعلام عن موقف تظلماتهم باستخدام الرقم القومي، عبر الرابط المخصص على بوابة الوظائف الحكومية، والذي يتيح أيضًا معرفة نتيجة الامتحان الإلكتروني والشفوي التي سبق الإعلان عنها خلال ديسمبر 2024.

وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التظلمات بعد إعلان نتيجة الامتحان الشفوي، حرصًا على ضمان النزاهة والعدالة في إجراءات التوظيف، وتكريسًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في اختيار العناصر البشرية المؤهلة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

نتيجة التظلمات مسابقة وزارة الأوقاف التنظيم والإدارة

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