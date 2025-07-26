وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل.. تفاصيل

كثفت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، حملات المتابعة والمرور الميداني على عدد من مساجد الجمهورية، إنفاذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار الحرص على ضبط العمل الدعوي بأنشطته المتنوعة داخل المساجد والارتقاء بمستوى الأداء.

وقد شملت جولات المتابعة هذا الأسبوع محافظات كثيرة في أنحاء الجمهورية، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بمدة خطبة الجمعة وموضوعها، وعدم التقيد بالزي الرسمي، ومستوى النظافة العامة للمساجد.

وأكدت الإدارة أنه يجري حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، مع استمرار حملات التفتيش المفاجىء على مدار الأسبوع لتشمل جميع المحافظات دون استثناء في ظل توجيهات الوزير بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة ومضاعفة جهود الحوكمة، وعدم التهاون مطلقًا مع المخالفين؛ وذلك ضمانًا لانضباط العمل وتحقيق رسالة المسجد في أسمى صورها.

وفي هذا السياق، تُهيب الوزارة بجميع منسوبيها الالتزام بالتعليمات والتقيد بالضوابط المنظمة للعمل، أداءً للأمانة وحفاظًا على قدسية المسجد.

كما تتوجه الوزارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع منسوبيها الملتزمين الذين يجسدون بأدائهم المتميز روحَ الانضباط والإخلاص، ويسهمون في أداء رسالة المسجد، وصون أمانة الكلمة، وتحقيق الأمن الفكري في ربوع الوطن.