إعمار بيوت الله.. الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٨) مساجد اليوم الجمعة، الموافق ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (٦) مساجد، و صيانًة وتطويرًا مسجد واحد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٦) مسجدًا من بينها (٣٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٣) مساجد صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٥٢٥) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٢٢٩ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بعزبة بالونة – مركز أبشواي؛ و مسجد الرحمة بقرية ترسا – مركز سنورس.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو عمارة بعزبة أبو غانم بقرية أولاد موسى - مركز أبو كبير.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية طعمة غرب – مركز البداري.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الإصلاح الزراعي بقرية دنشال – مركز دمنهور.

وفي محافظة الجيزة:

تم إنشاء وبناء مسجد الشهيدة جنى (٢) بقرية ناهيا البلد – مركز كرداسة.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر والسلام بقرية شيبة الشرقية – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد الحاج وفدي بقرية الكروم - مركز إدفو.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.