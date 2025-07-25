قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية البريطانية: الوضع المتدهور في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه
تصل إلى 40 .. درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم
انتخابات الشيوخ 2025 | كيف يتم إثبات شخصية الناخب في التصويت خارج البلاد؟
إعمار بيوت الله.. الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد
الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة .. والقاهرة تسجل 42 درجة محسوسة
وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الى رئيس جمهورية السنغال
أخبار العالم | فرنسا تعترف بفلسطين .. إسرائيل تندد .. وأمريكا ترفض وسط العالم ينقسم
صور وفيديوهات خاصة.. القصة الكاملة لـ طبيب ابتز طليقته عبر واتساب
الأوقاف: إدارة الوقت لبناء شخصية المسلم الناجح موضوع خطبة الجمعة
48 ساعة للتراجع.. ضوابط حاسمة بقانون الشيوخ لتنظيم التنازل عن الترشح
بعد خطوة باريس الجريئة.. هل تسير بريطانيا على خُطى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين؟
حكم الكلام بين المصلين أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء تحذر من الباطل الساقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعمار بيوت الله.. الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد

مسجد الشهيد في كرداسة
مسجد الشهيد في كرداسة
محمد شحتة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٨) مساجد اليوم الجمعة، الموافق ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (٦) مساجد، و صيانًة وتطويرًا مسجد واحد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٦) مسجدًا من بينها (٣٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٣) مساجد صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٥٢٥) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٢٢٩ مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بعزبة بالونة – مركز أبشواي؛ و مسجد الرحمة بقرية ترسا – مركز سنورس.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو عمارة بعزبة أبو غانم بقرية أولاد موسى  - مركز أبو كبير.
وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية طعمة غرب – مركز البداري.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الإصلاح الزراعي بقرية دنشال – مركز دمنهور.
وفي محافظة الجيزة:
تم إنشاء وبناء مسجد الشهيدة جنى (٢) بقرية ناهيا البلد – مركز كرداسة. 
وفي محافظة المنيا: 
تم إحلال وتجديد مسجد النصر والسلام بقرية شيبة الشرقية – مركز أبو قرقاص. 
وفي محافظة أسوان: 
تم صيانة وتطوير مسجد الحاج وفدي بقرية الكروم - مركز إدفو.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف الأوقاف الجمعة مساجد الأوقاف افتتاحات المساجد إعمار بيوت الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

د . سعاد صالح

سعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر

الأرصاد

أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

دار الإفتاء

بعد تصريحات سعاد صالح.. الإفتاء: تعاطي الحشيش محرم شرعًا

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

هوجان

صديقه العزيز.. ترامب ينعى هوجان بطل المصارعة الحرة

ترشيحاتنا

ارشيفية

عمليات المرور: سيولة في محاور وميادين القاهرة والجيزة

حبس

قرار من جهات التحقيق ضد تجار المخدرات بالجيزة

حريق

التحريات تكشف سبب حريق محل زيوت في منشأة القناطر | صور

بالصور

إيلون ماسك يطلق "ادعاء مجنون" آخر بشأن خدمة روبوتاكسي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

جوري بكر تخطف الأنظار خلال العطلة الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

تصدرت التريند.. زوجة محمد حماقي حديث السوشيال ميديا

زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي
زوجة محمد حماقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد