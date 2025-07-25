قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهندا المغربي تدير مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للسيدات
تفاصيل اجتماعات محمد يوسف في معسكر الأهلي بتونس
لاعبو الزمالك ووادي دجلة يتضامنون مع بونجا بعد دخوله في غيبوبة .. صور
أسامة حسني: تصرف الأهلي في ملف وسام أبو علي درس للجميع
مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقدم ورشة للإخراج مع علي بدرخان
أزهري يوجه رسالة لـ سوزي الأردنية بعد النجاح في الثانوية العامة
التحفظ على 4 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
الشوط الأول.. فرص ضائعة وتألق صبحي في تعادل الزمالك ودجلة وديا
موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس
إنقاذ مريضة من بتر ذراعها .. طاقم مستشفى السنبلاوين يسطّرون ملحمة جديدة
وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحله تضليل للناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحله تضليل للناس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرًا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور، مشيرًا إلى أن الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلًا للرأي العام، وفتحًا لأبواب الانحراف والإدمان.

وقال وزير الأوقاف، في بيانه اليوم الجمعة، "لن أطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حُرمته، وإنما أكتفي بالإشارة إلى ما سطّره علماء الإسلام الراسخون، ومنهم الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه زهر العريش في تحريم الحشيش، وهو كتاب مطبوع مشهور ومتداول، وكذلك العلامة السيد عبد الله بن الصدِّيق في كتابه واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن، وقد طُبع مرات عديدة".

وزير الأوقاف: الاستسهال في تعاطي الحشيش والترويج لتحليله جريمة شرعية

وشدّد وزير الأوقاف على أن الاستسهال في تعاطي الحشيش أو الترويج لتحليله هو جريمة شرعية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الإثم يتضاعف إذا كان المتعاطي ممن يقود مركبة أو وسيلة نقل عام، لما في ذلك من تعريض لحياته وحياة الناس للخطر، مضيفًا: "فإنه حينئذ لا يرتكب محرّمًا فقط، بل يعرّض أرواحًا بريئة للفناء، وإثم ذلك عند الله عظيم".

واختتم وزير الأوقاف بالتنبيه على ضرورة تحصين الوعي العام، والرجوع إلى أهل العلم الثقات في فهم الأحكام، وتحمّل المسئولية الوطنية والشرعية في التصدي لكل ما من شأنه أن يُضلّل الناس أو يُشجع على الانحراف.

الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش تقريرًا موسعًا قدمه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حول الخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي في مختلف أرجاء الجمهورية.

مدبولي شدد على أن مواجهة الشائعات لا تكون فقط عبر التصحيح، بل ببناء وعي قادر على فهم أبعادها وتقدير مخاطرها، وخصوصًا لدى الشباب والنشء، وذلك لتشكيل حاجز منيع يحمي المجتمع من تأثير هذه الظواهر السلبية.

التقرير تضمن عرضًا لمحاور متعددة، أهمها اعتماد خطة ممنهجة لمجابهة الشائعات عبر أدوات التوعية الحديثة، مثل إنتاج مقاطع فيديو وبوسترات توعوية بمشاركة الأئمة والواعظات، إلى جانب إشراك المواطنين بشكل مباشر في كشف الإشاعات والرد عليها، من خلال الخطب والدروس والندوات في المساجد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف الحشيش الحشيش حرام الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء الحشيش حرام كحرمة الخمر الخمر تعاطي الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق منافذ لبيع السلع بالمحافظات

الطقس في مصر

ابتعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس في هذا التوقيت

أرشيفية

مجلس الشباب المصري يصدر تقريرا تحليليا حول انتخابات الشيوخ

بالصور

أفضل الأطعمة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة

أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

علاج ثوري لسرطان الثدي.. أخر تطورات توصل إليها العلم تطيل العمر وتمنع تفاقم المرض

أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%

شئون البيئة بالشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات للتصدى لظاهرة السحابة السوداء | صور

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد