وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحله تضليل للناس

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرًا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور، مشيرًا إلى أن الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلًا للرأي العام، وفتحًا لأبواب الانحراف والإدمان.

وقال وزير الأوقاف، في بيانه اليوم الجمعة، "لن أطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حُرمته، وإنما أكتفي بالإشارة إلى ما سطّره علماء الإسلام الراسخون، ومنهم الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه زهر العريش في تحريم الحشيش، وهو كتاب مطبوع مشهور ومتداول، وكذلك العلامة السيد عبد الله بن الصدِّيق في كتابه واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن، وقد طُبع مرات عديدة".

وزير الأوقاف: الاستسهال في تعاطي الحشيش والترويج لتحليله جريمة شرعية

وشدّد وزير الأوقاف على أن الاستسهال في تعاطي الحشيش أو الترويج لتحليله هو جريمة شرعية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الإثم يتضاعف إذا كان المتعاطي ممن يقود مركبة أو وسيلة نقل عام، لما في ذلك من تعريض لحياته وحياة الناس للخطر، مضيفًا: "فإنه حينئذ لا يرتكب محرّمًا فقط، بل يعرّض أرواحًا بريئة للفناء، وإثم ذلك عند الله عظيم".

واختتم وزير الأوقاف بالتنبيه على ضرورة تحصين الوعي العام، والرجوع إلى أهل العلم الثقات في فهم الأحكام، وتحمّل المسئولية الوطنية والشرعية في التصدي لكل ما من شأنه أن يُضلّل الناس أو يُشجع على الانحراف.

الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش تقريرًا موسعًا قدمه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حول الخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي في مختلف أرجاء الجمهورية.

مدبولي شدد على أن مواجهة الشائعات لا تكون فقط عبر التصحيح، بل ببناء وعي قادر على فهم أبعادها وتقدير مخاطرها، وخصوصًا لدى الشباب والنشء، وذلك لتشكيل حاجز منيع يحمي المجتمع من تأثير هذه الظواهر السلبية.

التقرير تضمن عرضًا لمحاور متعددة، أهمها اعتماد خطة ممنهجة لمجابهة الشائعات عبر أدوات التوعية الحديثة، مثل إنتاج مقاطع فيديو وبوسترات توعوية بمشاركة الأئمة والواعظات، إلى جانب إشراك المواطنين بشكل مباشر في كشف الإشاعات والرد عليها، من خلال الخطب والدروس والندوات في المساجد المنتشرة على مستوى الجمهورية.