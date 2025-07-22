رسائل من القلب.. وزير الأوقاف يحاضر لإعلامي دول منظمة التعاون الإسلامي عن فنون الإلقاء ومهاراته

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة خاصة لمنسوبي الاتحاد، عبر منصة زووم، مساء أمس الإثنين الموافق ٢٢ من يوليو ٢٠٢٥، في إطار التعاون المستمر بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية.

وجاءت المحاضرة بعنوان "فنون الإلقاء والخطابة"، حيث استعرض الوزير محاور مهمة تتعلق بأساليب وفنون الإلقاء والتعبير المؤثر، مؤكدًا دور الكلمة المسئولة في خدمة قضايا الأمة وتعزيز الوعي.

وفي مستهل اللقاء، ألقى الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، كلمة ترحيبية توجّه فيها بالشكر والتقدير للوزير على تفضله بإلقاء هذه المحاضرة القيّمة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للتعاون المثمر بين الاتحاد ووزارة الأوقاف، ويعكس اهتمام معالي الوزير بدعم جهود بناء القدرات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي.

لاقت المحاضرة تفاعلاً كبيرًا من المشاركين من مختلف الدول الأعضاء، واعتُبرت استكمالاً لسلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الوزارة، وقد وعد الوزير بمحاضرة شهرية لمنسوبي الاتحاد.