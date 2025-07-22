وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن هذه الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، لما حملته من معاني التحرر وبناء دولة العدالة والاستقلال.

وأشاد الأزهري في برقيته بالدور البطولي الذي أداه الضباط الأحرار، وبتلاحم الشعب المصري خلفهم لتحقيق تطلعاته في العزة والكرامة الوطنية.

كما أكد وزير الأوقاف استمرار دعم الوزارة الكامل للقيادة السياسية، مشددًا على أن العلماء والأئمة والعاملين بالوزارة يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في مسيرة البناء والتنمية، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس، ويحفظ مصر وشعبها وجيشها، ويزيدها رفعة واستقرارًا.