بحضور رموز الأزهر والإفتاء.. وزير الأوقاف السابق يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته

احتفل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بعقد قران وزفاف كريمته الطبيبة حسناء على عبد الرحمن محمد أبو زيد الأمير، وكيل النيابة العامة، و بحضور عدد من الشخصيات الدينية والوطنية البارزة.

وعبر الدكتور مختار جمعة عن عميق شكره وتقديره لكل من شاركه هذه المناسبة السعيدة بالحضور، أو من تواصل من الأهل والأصدقاء عبر الرسائل أو الاتصالات، قائلاً:

"كل الشكر والتقدير لكل من شرفني في عقد قران وزفاف ابنتي العزيزة الطبيبة حسناء وزوجها العزيز عبد الرحمن محمد أبو زيد الأمير وكيل النيابة العامة، والشكر موصول لكل من شاركنا هذه المناسبة العزيزة بالحضور أو الاتصال أو الرسائل."

وأضاف الوزير السابق: "مبارك لابنتنا حسناء وابننا عبد الرحمن، وشكرًا لكل من شرفنا من الأهل والأصدقاء الأعزاء الأوفياء، شكرًا لهم جميعًا، وأسألكم لهما الدعاء بالذرية الصالحة، والحياة الكريمة السعيدة، والعاقبة عندكم جميعًا في المسرات، جعل الله أيامكم وأيام أبنائكم كلها فرحًا، وجعل أيام مصر وأهلها جميعًا عامرة بالسعادة والسرور والخير العميم."

وشهد عقد القران حضور عدد من الرموز الدينية ، من بينهم الدكتور عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمدأبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية سابقًا "والد العريس،" والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إضافة إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي، والداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إلى جانب جمع من الأصدقاء وأقارب العروسين الذين حرصوا على مشاركة الأسرة فرحتها.

وقد ساد الحفل أجواء من البهجة والسرور والدعوات الطيبة للعروسين بحياة سعيدة موفقة.