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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول سيارة كهربائية صينية مضادة للرصاص: زيكر 001

زيكر 001
زيكر 001
عزة عاطف

تشهد صناعة السيارات الكهربائية تطورًا متسارعًا على مستوى العالم، لكن في البرازيل، يتخذ هذا التطور مسارًا مختلفًا. 

فبعيدًا عن القضايا البيئية وتحديات البنية التحتية، يقود انتشار الجريمة وارتفاع معدلات سرقة السيارات الطلب المتزايد على المركبات المصفحة. 

ونتيجة لذلك، أصبحت البرازيل اليوم موطنًا لأكبر أسطول سيارات مدنية مضادة للرصاص في العالم، حيث توفر شركات مثل تويوتا طرازات مصفحة من كورولا وهيلكس مباشرة من مصانعها لتلبية هذا الطلب.

وفي خطوة جديدة تعكس التوجه المتنامي نحو الدمج بين الأمان والتكنولوجيا الخضراء، تدخل علامة السيارات الصينية Zeekr على خط المنافسة بسيارتها الكهربائية الشهيرة زيكر 001، والتي ظهرت مؤخرًا في شوارع البرازيل بنسخة مدرعة بالكامل، لتصبح واحدة من أكثر الطرازات إثارة للجدل والاهتمام في السوق المحلي.

زيكر 001… سيارة كهربائية تتحول إلى مصفحة

منذ إطلاقها قبل بضع سنوات، رسخت زيكر 001 مكانتها كسيارة ستيشن واجن كهربائية فاخرة تمزج بين السرعة العالية والتصميم العصري، خاصة بعد التحديثات التي حصلت عليها في أوائل 2024، والتي حسنت مدى القيادة وأضافت مزايا تقنية متقدمة.

لكن النسخة التي شوهدت مؤخرًا في البرازيل تختلف عن أي إصدار آخر، فهي مدرعة بالكامل لحماية مالكها من أي تهديدات أمنية محتملة.

التدريع شمل:

  • تحصين جميع ألواح الهيكل.
  • إضافة نوافذ سميكة مضادة للرصاص.
  • تدعيم السقف الزجاجي البانورامي ليقاوم الصدمات.
  • يعتقد أن الخزان السفلي للبطارية خضع لتعديلات خاصة لضمان حمايته من أي انفجارات أو هجمات من الأسفل.

ورغم كل هذه الإضافات الأمنية، تحافظ السيارة على مظهر خارجي طبيعي لا يكشف عن كونها مصفحة، ما يجعلها مثالية للقيادة اليومية دون جذب انتباه إضافي.

أداء لا يتأثر بالتدريع

على الرغم من الوزن الإضافي الناتج عن التحصين، ما زالت زيكر 001 تحتفظ بأدائها المذهل بفضل بنية متقدمة بجهد 800 فولت وخيارات بطاريات قوية؛ بطارية LFP بسعة 95 كيلوواط/ساعة، وبطارية NMC أكبر بسعة 100 كيلوواط/ساعة.

الإصدار الأساسي يعمل بمحرك كهربائي بقوة 416 حصانًا يدفع العجلات الخلفية. 

أما نسخ الدفع الرباعي، فتضيف محركًا أماميًا بقوة 362 حصانًا، بينما تصل النسخة الأعلى 001 FR إلى قوة إجمالية تبلغ 1248 حصانًا و944 رطل-قدم (1280 نيوتن متر)، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.07 ثانية فقط، وهو رقم مذهل لسيارة تحمل وزن التدريع الإضافي.

لم تكشف الجهة التي تولت عملية التدريع عن هوية مالك السيارة، لكن من المؤكد أنه شخصية بارزة أو من أصحاب الأعمال الذين يسعون للجمع بين الأمان المطلق، الفخامة، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

تجعل هذه النسخة زيكر 001 أول سيارة كهربائية مدرعة معروفة في البرازيل، وربما في العالم، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في صناعة السيارات المصفحة، حيث يمكن للمستهلكين قريبًا الحصول على الحماية الفائقة دون التخلي عن الأداء أو الاستدامة.

زيكر 001 سيارة زيكر الكهربائية Zeekr 001 زيكر مضادة للرصاص سيارة كهربائية

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