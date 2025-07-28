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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر

خالد يوسف
خالد يوسف
سارة عبد الله

علق المخرج خالد يوسف، على إدعاءات الفتاة التي تزعم إنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، حول الفنانة وفاء عامر، واتهامها في تجارة الأعضاء.

وكتب خالد يوسف عبر فيسبوك: "كده خلاص.. بعد التخبيط اللي خبطته البنت اللي بتقول انها بنت حسني مبارك في الفيديو الأخير.. هيتقبض عليها فورا.. كل اللي فات حماده واللي قالته المرة دي حماده تاني خالص.. مش محتاجين حد يعمل بلاغات".

وأعربت الفنانة وفاء عامر عن اعتزازها الكبير بنقابة المهن التمثيلية بعد إعلانها التضامن الكامل معها ضد الاتهامات المغرضة التي وُجهت إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت مزاعم بتورطها في تجارة الأعضاء.

 وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أعتز بنقابتي وأعضائها ونقيبي المحترم”.

كانت النقابة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه دعمها التام للفنانة، مشيرة إلى تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الموقف.

كما أعلن عدد من الفنانين، منهم منة فضالي وهاني رمزي، مساندتهم لوفاء، مؤكدين على احترامهم الكبير لمواقفها الإنسانية ومسيرتها الفنية الطويلة.

وفاء عامر خالد يوسف تجارة الأعضاء

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