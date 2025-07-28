لميس الحديدي عن وداع فيروز لزياد الرحباني: الألم تعاظم في اللقاء الأخير

علقت الاعلامية لميس الحديدي على المشهد المؤلم لحضور فيروز الجنازة، ابنها زياد الرحباني



وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك":"يا ريتك ما تروح.. يا ريتك بتبقى طويلة عطول.. هكذا بدت الأم الثكلى فيروز وهي تودّع ابنها زياد الرحباني. لم يتوقع الكثيرون أن تحضر، لكنها قررت أن تكون في لحظة الوداع الأخيرة، فزاد الحزن عمقًا، وازداد الألم وجعًا.. قطعة من قلب لبنان رحلت، وقطعة أخرى ما زالت موجوعة على الأم المفجوعة."

أثار حضور فيروز جنازة نجلها الموسيقار الراحل زياد الرحباني صباح اليوم الإثنين، اهتمامًا واسعًا وردود فعل مؤثرة، خاصة بعد توقعات عديدة بعدم ظهورها نظراً لظروفها الصحية وتقدّمها في العمر.

وشهدت الجنازة تجمعات كبيرة من محبيه، إلى جانب حضور أفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء، في مشهد اتّسم بالحزن العميق والصمت المهيب