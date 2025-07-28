ميمي جمال تظهر بنضارة سوداء قبل ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح

رصدت عدسة صدي البلد الفنانة ميمي جمال قبل ندوة تكريمها في مهرجان القومي للمسرح المصري المقامة اليوم في دار الأوبرا المصرية.

وحرص على حضور الندوة الفنان صبري فواز و المخرج عادل عوض وغيرهم كثير من النجوم.

يذكر أن الفنانة ميمي جمال كانت قد كشفت عن كواليس مشاركتها في مسلسل قهوة 2 بطولة الفنان أحمد فهمي و الفنانة مرام علي ، والمقرر عرضه قريبا علي إحدى المنصات.

و قالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدى البلد " بجسد شخصية مربية مرام علي و مربيتها منذ صغرها.

و أضافت ميمي جمال شخصيتي شخصية جميلة و شخصية سيدة طيبة جدا و بها روح ام جميلة و حنونة.

يذكر أنه يشارك في بطولة مسلسل قهوة 2 احمد فهمي، مرام علي ، محسن محي الدين، ميمي جمال، ميرفت عمر الحريري ، بسنت أبو باشا ، اسماعيل فرغلي ، حازم إيهاب ، احمد الشامي ، و غيرهم كثير من النجوم تأليف عمرو محمود ياسين و اخراج عصام نصار.