بالصور.. محمد بكر يهدي ميمي جمال رسمة في ندوة تكريمها في مهرجان القومي للمسرح

رصدت عدسة صدي البلد صور لحظه حيث أهدي محمد بكر مدير التصوير ميمي جمال رسمة في ندوة تكريمها في مهرجان القومي للمسرح المصري

حرص على الحضور الفنان صبري فواز و المخرج عاطف عوض

ويذكر أن كانت قد كشفت الفنانة ميمي جمال عن كواليس مشاركتها في مسلسل قهوة 2 بطولة الفنان أحمد فهمي و الفنانة مرام علي ، والمقرر عرضه قريبا علي إحدى المنصات.

و قالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لصدى البلد " بجسد شخصية مربية مرام علي و مربيتها منذ صغرها.

و أضافت ميمي جمال شخصيتي شخصية جميله و شخصية سيدة طيبة جدا و بها روح ام جميلة و حنونة.

يذكر أن يشارك في بطولة مسلسل قهوة 2 احمد فهمي ، مرام علي ، محسن محي الدين ، ميمي جمال ، ميرفت عمر الحريري ، بسنت أبو باشا ، اسماعيل فرغلي ، حازم إيهاب ، احمد الشامي ، و غيرهم كثير من النجوم تأليف عمرو محمود ياسين و اخراج عصام نصار.