وفاء عامر توجه رسالة خاصة لـ متابعيها.. تفاصيل

وجهت الفنانة وفاء عامر ، رسالة لـ متابعهيا عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب وفاء عامر: "ربنا مش بس بيقف مع المظلوم.. ده بينتقم له في الوقت الصح وبالطريقة الصح".

وردت الفنانة وفاء عامر، على بيان نقابة المهن التمثيلية الذي أُعلن من خلاله تضامنه معها، ودفاعه عنها ضد كل من اتهمها بتجارة الأعضاء، معتزة بانتمائها إلى النقابة.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أنا أعتز بنقابتي وأعضائها ونقيبي المحترم”.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية ، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة، أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة، أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

وتداول خلال الأيام الماضية عدة فيديوهات عبر موقع تيتكتوك لسيدة تدعي أنها بنت الرئيس الأسبق حسني مبارك تتهم الفنانة وفاء عامر بتجارة الأعضاء.