هدى المفتي تفجر تصريحات جريئة عن الحب والإشاعات وعلاقتها بويجز في صاحبة السعادة

أثارت الفنانة هدى المفتي الجدل خلال ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث تحدثت بصراحة عن شخصيتها وعلاقتها بالفنان ويجز.





أكدت هدى أنها عنيدة وتفضل تلقي النصائح بطريقة راقية دون فرض أو تهكم، كما نفت ارتباط أغنية “البخت” بها، موضحة أن علاقتها بويجز لا تتعدى الزمالة والمعرفة.





وكشفت عن إشاعة خطبتها التي انتشرت مؤخرًا، مؤكدة أنها ليست صحيحة وأنها ستركز في الفترة الحالية على عملها، ووصفت هذه المرحلة بأنها حاسمة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أن “الشغل رقم واحد” في حياتها الآن.





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