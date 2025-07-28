خطأ طبي ولا جريمة.. المهندسة نور دخلت المستشفى على رجليها وخرجت بالكفن

أمرت جهات التحقيقات المختصة بالقاهرة، بانتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة نورزاد محمد هاشم، لبيان ما إذا كانت تعاني المتوفاة من أمراض قبل وفاتها من عدمه.

حكاية المهندسة نور عروسة الجنة سردتها خالتها مريم، حيث قالت لـ صدى البلد «أن مريم كانت عروسة الأسرة وكان الجميع يحبها، إلا أنها دخلت المستشفى بكل بساطة لإجراء عملية منظار، وفجأة تدهورت الحالة يوما بعد يوم حتى يوم 22 يوليو حينما تم إبلاغهم بوفاتها».

شرحت أسرة المهندسة نور الحالة «دخلت نور إحدى المستشفيات الخاصة يوم ٢٣ يونيو لإجراء دعامة بالقناة المرارية باستخدام المنظار، لكن أثناء العملية، تسبب الجراح في ثقب بالإثنى عشر أدى لتسرب خطير داخل تجويف البطن».

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